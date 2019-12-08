"دبى العالمية" تحول "السخنة" لمركز لمواد بناء عاصمة مصر الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرمت "موانئ دبي العالمية ـ السخنة " مؤخراً اتفاق شراكة مع شركتي «تشاينا ستيت كونستركشن إنجينيرنج كوربوريشن» و"تشاينا أوشن شيبينج كومباني ليمتد"، لتصبح مركزاً لجميع الواردات من مواد البناء التى ستُستخدم في تشييد المنطقة التجارية والمالية المركزية فى العاصمة الإدارية الجديدة لمصر.

وفقا لموقع الرؤية الإماراتى، فستستفيد شركة «سي أس سي إي سي»، وهي أكبر تكتل للإنشاءات في الصين والشركة المسؤولة عن تطوير المنطقة التجارية والمالية المركزية للعاصمة الجديدة،

كجزء من الاتفاق، من الموقع المميز للسخنة وقربها من العاصمة الجديدة، ومن شبكة متقدمة للربط البري وعبر السكك الحديدية، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للميناء بالقرب من مدخل قناة السويس على البحر الأحمر والتي تعتبر البوابة الرئيسة لآسيا وأوروبا وغيرها من الأسواق الدولية.

تشتمل «موانئ دبي العالمية -السخنة» حالياً على منشأة مخصصة لتلبية متطلبات الأعمال الحالية والمستقبلية لشركة «سي أس سي إي سي»، وستساعد المنشأة المزمع إنشاؤها في الحوض رقم 2 في دعم أعمال شركة "سي أس سي إي سي".

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وقال المدير التنفيذي، مدير عام موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط وأفريقيا، سهيل البنا: «توفر الشراكة الاستراتيجية مع (تشاينا ستيت كونستركشن إنجينيرنج كوربوريش) و(تشاينا شيبينج كومباني ليمتد) الفرصة لـموانئ دبي العالمية ـ السخنة لتوسيع دورها في دعم اقتصاد مصر من خلال كونها الميناء الحصري لجميع الشحنات الخاصة بالمنطقة التجارية والمالية المركزية، وبالتالي للشركات التي ستقيم مقار لعملياتها في العاصمة الجديدة».

وأشار إلى أن موانئ دبي العالمية تتطلع للاستفادة من قدراتها في مناولة البضائع التي تمر عبر هذا الطريق التجاري الهام بين الشرق والغرب.

وتمثل العاصمة الجديدة بصفتها القوة المحركة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتحوّل الحضري مشروعاً ضخماً تبلغ كلفته 45 مليار دولار أمريكي، وهو من بين مشاريع التطوير الرئيسة التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها، إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تخطط لنقل الوزارات والبرلمان والمؤسسات المدنية إلى العاصمة الجديدة.

وستمتد العاصمة الإدارية التي تبعد 50 كيلومتراً شرق العاصمة الحالية القاهرة على مساحة 700 كيلومتر مربع، وستكون قادرة على استيعاب نحو 6.5 مليون نسمة بعد إتمام تشييدها.