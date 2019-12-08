شكرا لقرائتكم خبر عن 1.06 مليار جنيه إجمالى الضرائب المحصلة بجمارك السخنة خلال نوفمبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة محمود عبد النعيم ،مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة خلال شهر نوفمبر 2019 عن مشمول 3561 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 8841 حاوية ،وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة -أخشاب - خيوط ) وقطع غيار أجهزة كهربائية وأجزاءها وإكسسوار التليفون المحمول ولعب الأطفال .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة 296 مليون 918 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 764 مليون و 488 ألف جنيه .

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال شهر نوفمبر 2019 حوالى 1243 شهادة بعدد حاويات 9874 بقيمة إجمالية مليار و 214 مليون و 515 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 4 ملايين و 442 ألف جنيه .

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وكانت أغلب الاصناف المصدرة عبارة عن( رخام- فوسفات- فايبر جلاس)

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر نوفمبر 2019 حوالى مليار و 66 مليون و 341 ألف جنيه .