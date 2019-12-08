السعودية الـ11 بين دول العشرين في مؤشر التجارة الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت السعودية تقدما كبيرا في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الالكترونية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، حيث جاءت في صدارة الدول الأكثر تطورا في المؤشر لتكون ضمن أبرز 10 دول في قطاع التجارة الالكترونية، كما احتلت المملكة المرتبة الـ11 بين دول مجموعة العشرين، وتقدمت في الترتيب العالمي إلى المركز الـ49 متقدمة 3 مراكز على المؤشر العام.

وأشار التقرير الصادر حديثا إلى أن التحسن الذي حققته المملكة جاء انطلاقا من معيارين، أولهما نسبة استخدام الانترنت بين الأفراد، التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في ظل وجود بنية رقمية ممكنة وداعمة، الأمر الذي أسهم في ارتفاع نسبة انتشار استخدام الانترنت بين الأفراد إلى ما نسبته 93% نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتكامل مع شركائها في منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما استند التقرير على معيار الاعتمادية البريدية، الذي مكن تحرير قطاع الخدمات البريدية واللوجستية من إحراز تقدم واضح فيه، حيث يعتمد هذا المؤشر على أربعة ركائز للقياس هي: الموثوقية، الوصول، الارتباط، المرونة.

تعزيز ثقة المستهلكين

«تبوء المملكة لهذا المركز المتقدم في المؤشر يعكس تنفيذ مبادرات مجلس التجارة الالكتروني الهادفة لتعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الالكترونية وحفظ وضمان حقوقهم والمساهمة في إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين وتنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الالكترونية ومواكبة تطوراتها عالميا، تحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030».

الدكتور ماجد القصبي - وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس التجارة الالكترونية

إرساء بنية رقمية متينة

«هذا الإنجاز جاء نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة والذي انعكس على المستوى المتقدم الذي وصل إليه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، الذي أسهم في إرساء بنية رقمية متينة. ومن خلال استراتيجية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الخمسية 2023 نعمل مع الشركاء على تطوير قدرات المملكة الرقمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، واستثمارها بطريقة مثلى في نمو مشاريعها المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وخدمة الأفراد والمجتمعات، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية. إن تقدم المملكة في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الالكترونية سيسهم في تحفيز تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الالكترونية».

المهندس عبدالله السواحة - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

زيادة موثوقية التجارة

«منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل بشكل وثيق مع مجلس التجارة الالكترونية لتطوير قطاع التجارة الالكترونية. إن ما شهدته المملكة من نسبة انتشار مرتفعة للانترنت بوصولها إلى ما نسبته 93%، كان له دور كبير في التقدم في المؤشر. هذا التطور الذي رصدته التقارير العالمية سيكون له إسهامه في تعزيز موثوقية التجارة الالكترونية وبالتالي نمو القطاع وزيادة نسبة المساهمة في الناتج المحلي».

الدكتور أحمد الثنيان - وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية عضو مجلس التجارة الالكترونية

تحسين تجربة العميل

«مؤسسة البريد السعودي شاركت من خلال تقدمها خمسة مراكز في المؤشر المتكامل لتطور بريد الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي (2IPD) لعام 2019 لتحتل المركز الـ68 عالميا والخامس عربيا، متقدمة من المرتبة الـ73 التي كانت عليها في عام 2018، مما كان له الأثر في تقدم المملكة في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الالكترونية. هذا التقدم هو نتاج فريق عمل يقود رؤية التغيير والتطوير، حيث تم التركيز على رفع مستوى أداء المؤسسة في مجموعة من المحاور، منها مستوى أداء الخدمات البريدية وتحسين تجربة العميل وتوفير خدمات لجميع العملاء من دول العالم، إضافة إلى تنويع مصادر الإيراد من خلال خدمات مبتكرة تتواءم مع متطلبات السوق».

المهندس آنف بن أحمد أبانمي - رئيس مؤسسة البريد السعودي عضو مجلس التجارة الالكترونية

مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الالكترونية

يصدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) السعودية ضمن أبرز 10 دول الأكثر تطورا في قطاع التجارة الالكترونية

الترتيب العالمي على المؤشر العام:

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2019: المرتبة 49

2018: المرتبة 52

1 - المملكة المتحدة 5

2 - ألمانيا 9

3 - أستراليا 10

4 - كندا 11

5 - الولايات المتحدة 13

6 - فرنسا 16

7 - كوريا 19

8 - اليابان 21

9 - إيطاليا 36

10 - روسيا 40

11 - السعودية 49

12 - تركيا 53

13 - الصين 56

14 - الهند 73

15 - البرازيل 74

16 - جنوب أفريقيا 76

17 - إندونيسيا 84

18 - الأرجنتين 85

19 - المكسيك 91

النسبة التي حققتها السعودية على المؤشرات الفرعية: