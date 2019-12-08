70 ألف سعودي من ذوي الإعاقة يعملون بالقطاع الخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعمل نحو 70 ألف مواطن ومواطنة من الأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص، بحسب تقرير حديث صادر عن المرصد الوطني للعمل، التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأوضح التقرير أن عدد العاملين السعوديين من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة بياناتهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في النصف الأول من العام الميلادي الحالي يبلغ 18.8 ألف مواطن و20.9 ألف مواطنة، بإجمالي 69.7 ألف مواطن ومواطنة؛ يشكلون 4.22% من إجمالي العاملين السعوديين في سوق العمل.

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واحتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة أعلى نشاط انضم إليه العاملون من ذوي الإعاقة بنسبة 4.17% ثم نشاط التشييد بنسبة 3.80% ثم نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 1.81%.

ويستعرض الموقع الالكتروني لبوابة المرصد الوطني للعمل، أكثر من 30 مؤشرا. وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

العاملون السعوديون من ذوي الاعاقة:

الإجمالي: 69,768 مواطنا

إناث: 20,891

ذكور: 48,877

حصتهم إلى إجمالي العاملين 4.22%

أبرز القطاعات التي يعملون بها: