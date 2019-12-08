عودة قطار الحرمين بين المدينة وجدة الأربعاء.. ومكة الأسبوع المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستأنف قطار الحرمين السريع الأربعاء المقبل رحلاته بين المدينة المنورة وجدة، فيما تبدأ الرحلات بين جدة ومكة المكرمة الأسبوع المقبل. وسيتم استبدال محطة السليمانية بمحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وأوضح مدير عام قطار الحرمين السريع للتشغيل والصيانة المهندس ريان الحربي، أن القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين ما بين محطات المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومحطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، مؤكدا جاهزيته للتشغيل بعد إتمام جميع الاختبارات اللازمة من خلال الرحلات التجريبية والتحقق من المعايير لضمان التشغيل الآمن، على أن تستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة الأسبوع الذي يليه.

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وقال الحربي: إن محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديدة، ستخدم سكان محافظة جدة في الفترة الحالية، مؤكدا على استمرار العمل في محطة السليمانية بجدة لحين إعادة تأهيلها للخدمة. وأضاف أنه أتيح للراغبين بالسفر عبر القطار إمكانية حجز التذاكر من خلال قنوات الحجز المعروفة بما فيها الموقع الالكتروني وتطبيق الحجوزات.

وتمتد محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديدة على مساحة 12 ألف متر مربع، وتضم صالتين لدرجة الأعمال وكبار الشخصيات، ويعمل على إدارتها كوادر سعودية مؤهلة ممن تم تدريبهم وفق أحدث معايير الأمن والسلامة العالمية.

يذكر أن مشروع قطار الحرمين السريع سيستمر في تسهيل تجربة المسافرين، ويمكن لهم حجز تذاكر السفر عبر مختلف المحطات من خلال الموقع الالكتروني الذي يوفر طرق عدة لسداد قيمة التذكرة، إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة «سداد» المتاحة في الموقع.

محطة قطار المطار: