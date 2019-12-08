الإسكان تعرض برامجها التطويرية في غرفة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، رئيس اللجنة العقارية المهندس أنس صيرفي أن البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان أخيرا تهدف إلى الارتقاء بصناعة العقار، وتسهيل تملك المواطنين للسكن بأعلى المواصفات والمقاييس من خلال برامج مختلفة.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي لبرامج الإسكان التنظيمية والتطويرية الذي نظمته وزارة الإسكان بالتعاون مع اللجنة العقارية بالغرفة أمس.
وأوضح مدير عام التنظيم العقاري بالإدارة العامة للتنظيم العقاري بوزارة الإسكان المهندس فوزي العيوني أن الأهداف الخاصة ببرامج وزارة الإسكان والتي تعد أحد أهداف رؤية 2030 تتركز على تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية؛ لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين، فضلا عن تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب.
وعرضت وزارة الإسكان حزمة من البرامج التي تهدف إلى تطوير القطاع العقاري ومنها، فرز الوحدات العقارية واتحاد الملاك، والبناء المستدام، وتقنية البناء، وإتمام، ووافي، وشراكات.
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