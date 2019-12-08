شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يلتقى أعضاء الجانب السعودى فى مجلس الأعمال المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وبرفقته مجموعة من قيادات الاتحاد والغرف الصناعية الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة السيد بندر بن محمد العامري.

وتأتي زيارة الجانب السعودي لاتحاد الصناعات المصرية استكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وفد الاتحاد لمجلس الغرف السعودية في شهر سبتمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على التشاور الدائم فيما بين مجتمع الأعمال السعودي واتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين سواء بجذب الاستثمارات من الجانبين للاستثمار في كلا الدولتين أو لزيادة حجم التبادل التجاري، وكذا تذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك.

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وأشاد السويدي، بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتحقيق الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي وما تقدمه المملكة للمستثمرين غير السعوديين سواء على مستوى الأراضي أو المصانع الجاهزة أو الائتمان، وغيرها من التسهيلات. كما أكد على استعداد الاتحاد للتشاور مع المستثمرين السعوديين فيما يتعلق بأي عقبات قد يواجهها المستثمرون السعوديون الذين لهم استثمارات في مصر.

كما أكد السويدي أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال استمرار تلك الزيارات واللقاءات التشاورية والسعي لدى متخذي القرار في البلدين لتنفيذ المقترحات التي يمكنها تذليل العقبات وزيادة فرص ومجالات التعاون.