الاقتصاد

قطاع البنوك يحول بورصة دبى للتراجع بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرا 0.82 نقطة ليغلق عند مستوى 2693.89 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك.

 

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 200.6 مليون سهم محققة ما قيمته 190.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2863 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 22 سهما، وانخفضت 7 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

 

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وتراجع قطاع البنوك ببورصة دبى بنسبة 1.81%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 5.80%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.38%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.24%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.19%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.34%، فقطاع النقل بنسبة 0.03%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 14.40%، ثم سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 6.90%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 2.09%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.18%.

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