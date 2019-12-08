شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الغذائية: تعرض إصلاحات الاقتصاد المصرى فى مؤتمر دولى بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت غرفة الصناعات الغذائية في مؤتمر " Food Ingredients Europe " فى العاصمة الفرنسية باريس والذي عقد الأسبوع الماضي.

وقام المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة الغرفة بتقديم عرض عن مصر والتطورات الاقتصادية والتشريعية التي حققتها الدولة في ظل تنفيذ خطة الإصلاحات الجريئة التي أدت إلى تحقيق الدولة عدة قفزات متميزة في العديد من المؤشرات سواء الاقتصادية أو الاستثمارية أو التنفيذية وذلك حسب العديد من التقارير العالمية.

كما استعرض الجزايرلي، بحسب بيان صحفى اليوم الأحد،الوضع الحالي لسوق الصناعات الغذائية ومجالات تطوره وتوسعه ملقياً الضوء على توقعات واتجاهات سوق الأغذية والمشروبات في مصر وربط الموقف الراهن برؤية مصر 2030، مشيراً إلى العديد من الابتكارات المتميزة وقصص نجاح فعلية لشركات مصرية وعالمية في القطاع.

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ويعتبر " Food Ingredients Europe" أحد أهم المؤتمرات في مجتمع الأغذية حيث أنه يتيح الفرصة للجهات والدول المشاركة إلقاء الضوء على أحدث التوجهات وأفضل الممارسات في هذا القطاع الاستراتيجي.

وجدير بالذكر أن هذا الحدث شهد حضور أكثر من 27000 زائر و 1700 من الموردين.