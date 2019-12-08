شكرا لقرائتكم خبر عن "قطاع الأعمال": انتهاء خطط التحول الرقمى فى الربع الثانى من العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مسعود، مستشار وزارة قطاع الأعمال العام للتحول الرقمي، أن أواخر الربع الثاني من العام المقبل ستشهد انتهاء عدد من الشركات الحكومية من تنفيذ خطط التحول الرقمي، علما بأن هذه الخطط تتم عن بشراكة مباشرة مع خبراء عالميين لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال محمد مسعود، خلال مؤتمر المدراء التنفيذيين اليوم الأحد، إن مشروع التحول الرقمي لشركات قطاع الأعمال العام الذي يشم نحو 60 شركة، سيستحوذ على 40% من حجم مشروعات التحول الرقمي في مصر، كما أنه سيلعب دورا كبيرا في توفير كوادر فنية وتكنولوجية كبيرة في السوق المصرية، كما أنه ساعد على جذب العقول المصرية التي كانت تعمل في الخارج للمساهمة في تحقيق هذا التحول.

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وأضاف مسعود، أن الاستثمار في الكوادر الفنية هو الأهم في توجه وزارة قطاع الأعمال العام، لذا فإن الوزارة بصدد الإعلان عن تفاصيل مركز إعداد الكفاءات في الفترة المقبلة، باعتباره المنصة التي ستوفر الكوادر الفنية المتميزة لإدارة التحول الرقمي في القطاع في الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور ناجي أنيس، نائب رئيس شركة فايبر مصر، إن مصر تعمل حاليا على إنشاء واحدا من أكبر الداتا سنتر في منطقة الشرق الأوسط، من أجل حفظ كافة معلومات وبيانات الحكومة المصرية، كبديل عن ايداعها في الداتا سنتر الموجودة في الخارج للحفاظ على سرية المعلومات.

وقال ناجي أنيس، إن التشريعات الحالية ليس بها الإطار التشريعي الكافي الذي يضمن دخول استثمارات الداتا سنتر في مصر، رغم الفرصة المواتية لمصر باعتبارها ثاني دولة على مستوى العالم من حيث عدد كابلات الأنترنت، وهو ما يؤلهها لتصبح واحدة من مناطق الجذب لهذا القطاع في المنطقة لاستغلال تلك الميزة، مشيرا إلى أن مصر بها حاليا نحو 20 كابل بحرى و5 كابلات أخرى تحت الإنشاء.