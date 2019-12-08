شكرا لقرائتكم خبر عن تداول شركة جديدة ببورصة قطر يوم الأربعاء المقبل ليرتفع إجمالى الشركات إلى 47 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة بورصة قطر، عن قبول أسهم شركة " بلدنا " للتداول في السوق اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل ، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 47 شركة مساهمة.

وقال مصدر مسئول في بورصة قطر، إن أسهم شركة "بلدنا" ستدرج برمز "BLDN" في قطاع الصناعة، وإن سعر سهم الشركة سيكون معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق.

وأوضح أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، فيما عدا فترة ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركة فقط، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة ابتداء من الساعة 8:30 صباحا ليوم الإدراج فقط ، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركات الأخرى المدرجة كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحا.

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وأضاف المصدر، فى بيان لبورصة قطر، أن بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة ستكون متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد 08/12/2019 استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء .

ويذكر أن شركة بلدنا قد أسست بالشكل النهائي في 02/12/2019، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 1.9 مليار ريال قطري، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100% .