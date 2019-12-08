ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحا 2.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1549.43 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 6.3 مليون سهم بقيمة 2 مليون دينار. Advertisements وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.91% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.38% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.50%. فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.

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