شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الحصان يؤكد استعداد "تداول" لاستقبال سهم "أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" خالد الحصان، في مقابلة مع "العربية"، على استعداد تداول لاستقبال سهم أرامكو، الأربعاء المقبل.

وأشار إلى أن تمديد فترة المزاد ما قبل الافتتاح إلى 10:30 صباحا يعتبر أحد الإجراءات التي تتبعها الأسواق عادة في الاكتتابات الكبيرة، والغرض منه أهمية اكتشاف سعر الافتتاح لأول مرة لشركة جديدة مدرجة بالسوق.

وتابع قائلا: "ذلك يعطي المستثمرين فترة إضافية لتحديد سعر السهم من حجم الطلبات والعروض المقدمة خلال ساعة مزاد ما قبل الافتتاح".

وأوضح أن آلية مدير الاستقرار السعري، هدفها الحفاظ على توازن سعر سهم الشركة خلال الشهر الأول في إطار سعر الطرح الذي هو 32 ريالا.

ولفت إلى أن مدير الاستقرار السعري يتدخل شاريا في حال الضغط النزولي على السهم، أما في حال ارتفاع السهم فيترك ذلك لسجل التداول بناء على العرض والطلب.

وأشار إلى أن المراجعة الربعية تحدد سقفاً لوزن الشركات في المؤشر عند 15% لكن ممكن تخطيها بين مراجعتين.

وفي ما يخص الانضمام إلى مؤشري تاسي وmsci، نوه الحصان بالمسار السريع لضم سهم أرامكو إلى تاسي ومؤشرات MSCI، قائلا: "سيكون هناك إعلان بإغلاق يوم الأربعاء عن قرار إدراج أرامكو في مؤشر تاسي، وتكون بسعر إغلاق اليوم الخامس للتداول أي إغلاق يوم الثلاثاء في 17 ديسمبر، لتنضم أرامكو إلى مؤشر تاسي الأربعاء في 18 ديسمبر.

وكانت "أم أس سي آي" قد أعلنت أنه في حال إدراج أرامكو قبل 12 ديسمبر فسيكون الانضمام قبل 17 ديسمبر.

ويتوقع الحصان انضمام أرامكو إلى مؤشرات "أم أس سي آي" ما بين 15 ديسمبر و17 ديسمبر رغم أن الترجيحات تذهب إلى كفة تاريخ الـ16 من ديسمبر.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من يوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

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وكان كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لإكتتاب أرامكو، قد أعلنوا عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو 446 مليار ريال (أفراد ومؤسسات)، أو ما يعادل 119 مليار دولار، ليصبح أكبر اكتتاب في العالم بقيمة 25.6 مليار دولار.

وتم تحديد السعر النهائي عند 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد وسيتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1,500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.

وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ، في حالة تم الاكتتاب عليه بالحد الأعلى للاكتتاب والبالغ 32 ريالا للسهم وهو ما يعني جمع 25.6 مليار دولار أمريكي كمتحصلات اكتتاب، وهو المرحج حتى الآن.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.