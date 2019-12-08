شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة السعودية تقفز بفضل صعود البنوك بعد اتفاق أوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت البورصة السعودية ، اليوم الأحد ، بقيادة البنوك بعد أن وافقت أوبك وحلفاؤها علي زيادة تخفيضات الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا لدعم الأسعار.

وقادت السعودية يوم الجمعة ، اتفاقا يتعهد بموجبه المنتجون في مجموعة أوبك+ بأكبر خفض لإنتاج الخام في عقد سعيا لتفادي تخمة معروض وتعزيز الأسعار.

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وأغلقت البورصة السعودية على صعود 2.4 بالمائة إلى 8099 نقطة وسط أحجام تداول كثيفة. وارتفع سهم مصرف الراجحي 1.6 بالمئة والبنك الاهلي التجاري 3.1 بالمئة.

وزاد سهم المراكز العربية 2.9 بالمائة بعدما أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.90 ريال للسهم عن النصف الأول من العام.