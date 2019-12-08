شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: تعديل النظام الأساسى لشركتى مصر للتأمين التكافلى ودلتا لتأمينات الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرارين رقما 986 و1450 لسنة 2019، لتعديل النظام الأساسى لشركتى مصر للتأمين التكافلى، الدلتا لتأمينات الحياة. ونص القرارين، اللذان نشرا بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 275 لسنة 2019، كالتالى:

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