شكرا لقرائتكم خبر عن "الرياض ريت" يستثمر 351 مليون ريال بمحفظة عقارية في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الرياض المالية، اليوم الأحد، عن استثمار صندوق الرياض ريت مبلغ قيمته 350.8 مليون ريال في محفظة عقارية متنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن المحفظة العقارية مكونة من ثلاثة أصول عقارية (مكتبية) بموجب عقود إيجار طويلة الأجل لمستأجرين ذو ملاءة مالية عالية.

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وبحسب البيان، تُمكن هذه الفرصة صندوق الرياض ريت من الاستثمار في أصول مدرة للدخل ذات جودة عالية (أصول عقارية مكتبية ذات فئة أ) ومتنوعة ضمن أكبر المدن الأمريكية: سان فرانسيسكو ودالاس وواشنطن العاصمة.

ويتوقع الصندوق أن يحقق الاستثمار عائدًا سنوياً صافياً بنسبة قدرها 10٪ بعد خصم جميع النفقات والمصاريف والضرائب المتوقعة.

ومن المتوقع أن يحقق صندوق الرياض ريت ربحًا صافياَ إضافيًا قدره 0.12 ريال سعودي سنويًا لكل وحدة بعد خصم تكاليف التمويل.