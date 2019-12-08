شكرا لقرائتكم خبر عن "بوان" تحصل على قرض بقيمة 88.6 مليون ريال من "البنك السعودي الفرنسي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوان عن الحصول على قرض متوسط الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيمة 88.6 مليون ريال من البنك السعودي الفرنسي.

أفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن القرض مدته 5 سنوات ميلادية متضمنة فترة سماح مدتها سنة واحدة، علماً بأن الهدف من القرض هو تمويل الإكتتاب في الطرح الأولي لشركة أرامكو.

يُذكر أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر بكامل المبلغ لصالح الجهة الممولة بالإضافة إلى رهن الأسهم المكتتب فيها في شركة أرامكو.

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وسبق أن حصلت بوان، في أبريل الماضي، على قرض متوسط الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك السعودي الفرنسي، بقيمة إجمالية تبلغ 95.5 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 4.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع إجمالي الدخل متأثراً بارتفاع الإيرادات وهامش الربح. كما ارتفعت الإيرادات الأخرى ومصاريف التشغيل والأعباء التمويلية، بينما انخفضت الزكاة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 21.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 11.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 85.7%.