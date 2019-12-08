سحر نصر تحتفل مع العاملين بوزارة الاستثمار بنجاح منتدى أفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والعاملين بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأحد، بنجاح منتدى أفريقيا 2019 والذي عقد تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 22 إلي 23 نوفمبر الماضى، بحضور عدد من رؤساء الحكومات والوزراء من الدول الأفريقية ومستثمرين من كافة دول العالم.

سحر نصر تحتفل مع العاملين

وقدمت سحر نصر ، الشكر للعاملين بالوزارة والهيئة على جهودهم في تنظيم أول مؤتمر دولي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أقيم المؤتمر بحضور نحو 2000 شخصية مصرية وعالمية.

ومن جانب آخر توقع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، غدا اتفاق منحة مع ألمانيا بالوزارة فى اطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

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