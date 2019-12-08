شكرا لقرائتكم خبر عن شركة إكسون موبيل مصر بزيوت موبيل الصناعية شريك النجاح لأكبر المصانع المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلاقا من دعمها واهتمامها المستمر بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، قامت شركة إكسون موبيل مصر بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بإطلاق مبادرة "زيوت موبيل الصناعية" لتدريب ودعم أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة لرفع كفاءتهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وزيادة إنتاجيتهم بالشكل الذى يسهم فى دعم الاقتصاد المصري.

وتعد هذه المبادرة إضافة جديدة لسجل انجازات زيوت موبيل الصناعية الحافل بالنجاحات والإسهامات القوية فى قطاع الصناعة، حيث تمتلك زيوت موبيل الصناعية قصة نجاح طويلة وفريدة فى السوق المصرية بدأتها منذ عام 1902م لتصبح اليوم نموذجًا مثاليًا فى توفير زيوت عالية الجودة وأحد المؤسسات الرائدة التى أسهمت فى تطور قطاعات صناعية متعددة من خلال إجابة كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس سامى الأنصارى مدير عام الزيوت بشركة إكسون موبيل مصر، على اهتمام الشركة ودعمها المتواصل للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تسعى شركة إكسون موبيل مصر من خلال زيوت موبيل الصناعية لتقديم منتجات عالية الجودة لتساعدهم على تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفى ذات الوقت تساهم فى ترشيد استهلاك الطاقة وإطالة عمر المعدات.

وأضاف الأنصارى قائلا:" نستهدف من تعاوننا مع مركز تحديث الصناعة تدريب أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة على بناء الهياكل التنظيمية لسير العمل فى مصانعهم، وتقسيم الإدارات المختلفة وبناء قدرات العاملين بالإضافة إلى رفع وعيهم بعوامل الأمن والسلامة وقد شهدت المرحلة الأولى تدريب ودعم أكثر من 50 مصنعًا مصريًا، بالشكل الذى يضمن استمرار أعمالهم وتحقيق أهدافهم التنموية".

ويأتى تفرد شركة إكسون موبيل مصر من تقديمها زيوت موبيل الصناعية وهى مجموعة من زيوت المصانع التى تمكنهم من الوصول لأفضل أداء لمختلف الماكينات والمعدات حول العالم، حيث توفر الشركة زيت Mobil DTE 20”" وزيت DTE 10 Excel Mobil والتى تدعم المصانع من خلال التوفير فى استهلاك الطاقة وتكلفة الصيانة والتكلفة الكلية للزيوت حيث تستمر زيوت موبيل فى العمل بكفاءة متناهية لفترة قد تبلغ ثلاثة مرات أكثر من الزيوت الأخرى، مما يوفر الكثير من التكاليف على المصانع ويسهم كذلك فى الحفاظ على البيئة.

وعن جودة زيوت موبيل الصناعية، أشار المهندس أحمد فرويز، مدير مبيعات زيوت موبيل الصناعية بشركة إكسون موبيل مصر، إلى حرص الشركة على دعم الاقتصاد المصرى من خلال تقديم قيمة عالية يستفيد منها كل مستخدمى زيوت موبيل الصناعية.

وأكد فرويز قائلا: "نضمن لشركائنا أعلى مستوى من الأداء لكافة ماكيناتهم ومعداتهم، حيث تؤكد الدراسات العلمية والسوقية أن استخدام زيوت موبيل الصناعية يعود بالمكسب على المصانع."

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ومن هذا المنطلق، تعد زيوت موبيل الصناعية شريكًا استراتيجيًا هامًا ومؤثرًا فى العديد من القطاعات الصناعية الحيوية فى مصر كقطاع الحديد، الأسمنت، الصناعات البلاستيكية، المقاولات، الأسمدة والطاقة، وشركات تكرير البترول.

وتعتمد تلك القطاعات على زيوت موبيل الصناعية التى تتميز بأعلى معايير الجودة واتباع أحدث التكنولوجيات الحديثة فى تصنيعها طبقًا للمواصفات العالمية ليس هذا فحسب بل تضع إجراءات صارمة من قسم هندسة الجودة بالشركة لضمان أعلى معدلات الجودة والسلامة.

تقوم شركة إكسون موبيل مصر من خلال زيوت موبيل الصناعية بتقديم تدريبات شاملة لفرق العمل بهذه المصانع تتضمن العديد من الموضوعات الهامة مثل تنمية مهارات ورفع كفاءة مهندسى وعمال المصانع التى تتشارك معها زيوت موبيل الصناعية من ضمن الأهداف الأساسية.

وتحتوى التدريبات على العديد من الجوانب العملية والنظرية ومواضيع هامة أخرى مثل الأمن والأمان والسلامة لكل العاملين، وكيفية الوصول لأفضل مستويات الأداء بالنسبة للماكينات والمعدات وتحقيق أعلى معدلات الربح مع توفير أكبر قدر ممكن فى مصادر الطاقة المتنوعة.

ومن جانبه قال المهندس محمد عيسى، مدير شبكة الموزعين بزيوت موبيل الصناعية :" لدى شركة إكسون موبيل مصر شبكة واسعة من الموزعين المعتمدين لزيوت موبيل الصناعية، تغطى كافة المناطق الصناعية الرئيسية التى يمكن من خلالها الحصول على منتجات موبيل عالية الجودة ومجموعة واسعة من الخدمات التقنية والتدريبية لتحقيق أعلى معدلات النتائج لعملاء موبيل، كما تحرص موبيل على التعامل مع أفضل الكوادر لتقديم خدمات متميزة لقطاع واسع من المصانع التى تتعاون مع زيوت موبيل الصناعية، حيث نعتبر أن نجاحتهم ما هى إلا انعكاسًا لنجاحنا وإنجازاتنا المشتركة."

وتتبع زيوت موبيل الصناعية أنظمة إدارية وتكنولوجية متطورة ومتقدمة مما يسهم فى سهولة التواصل مع الشركاء وخدمتهم طبقًا لاحتياجاتهم على النحو الأمثل، وتعتبر هذه من ضمن المميزات الأساسية التى يشيد بها شركاء زيوت موبيل الصناعية فى القطاع الصناعي.

ومن هذا المنطلق تواصل شركة إكسون موبيل مصر من خلال زيوت موبيل الصناعية التوسع المتزايد فى قاعدة عملائها وشركائها فى كافة القطاعات وتتطلع بشكل إيجابى للنمو المستقبلى المدفوع بالاداء القوى مع شركائها فى النجاح.