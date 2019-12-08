شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 18.5 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 9 مليارات جنيه بمتوسط عائد 15.54%، فيما بلغ أعلى عائد 15.58% وسجل أقل عائد 15.%

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يومًا بقيمة 9.5 مليار جنيه بمتوسط عائد15.321%، وسجل أعلى عائد15.371%، وأقل عائد 14.87 %.