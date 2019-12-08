شكرا لقرائتكم خبر عن السبائك الحديدية: 101 مليون جنيه حجم الاستثمارات المنفذة فى الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيان الشركة المصرية للسبائك الحديدية ،التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن استثمار نحو 101مليون جنيه فى الشركة خلال 5 سنوات، وذلك بداية من العام المالى 2014-2015، حتى نهاية العام المالى 2018-2019.

وتنتـج الشركة وتسوق ،وتـــوزع وتصـدر سبيـكة الفيروسيليـكون 75% وغبار السيليكا إلى الأسواق العالمية والمحلية، ويقـع المصنـع في مدينة ادفو، أسوان ويطل من جانب على نهر النيل العظيم ويطل من الجانب الآخر على معبد إدفو.

وتمـتلك الشركة 4 أفران كل منها 25 ميجا فولت أمبير لإنتاج 50 ألف طن فيروسيليكون في العام.

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وبحسب البيانات التى حصل عليها ”الخليج 365” فإن الشركة استثمرت نحو 27 مليون جنيه العام المالى الماضى، مقارنة باستثمارات بلغت 48.3 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.

كما استثمرت الشركة نحو 15 مليون جنيه العام المالى 2016-2017، مقارنة باستثمار نحو 7 ملايين جنيه العام المالى 2015-2016، ومقارنة باستثمارات 4.3 مليون جنيه العام المالى 2014-2015.