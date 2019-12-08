شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك القاهرة: طرح البنك بالبورصة خلال الربع الأول من العام المالى القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أن تمت الموافقة على طرح نسبة من البنك للتداول بالبورصة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الطرح في الربع الأول من العام المالي القادم.

وأضاف فايد خلال جلسة دور برنامج الطروحات الحكومية في تنشيط سوق المال ضمن فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوى أن المناخ الاقتصادي في مصر شهد تطورا على مدار الفترة الماضية وفتحت الطريق أمام زيادة فرص الاستثمار في جميع المجالات وهو أيضا فرصة كبيرة لتطبيق برنامج الطروحات الحكومية.

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وأشار فايد إلى دور البنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وزاد حجم التمويل إلى 4 أضعاف خلال العالمين الماضيين، مضيفا أن البنك شهد طفرة من حيث الأرباح، حيث حقق 3 مليارات جنيه أرباح، بالإضافة إلى زيادة عدد العملاء إلى 200 ألف عميل.