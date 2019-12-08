شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية: 2 مليار جنيه صادرات فحم الكوك فى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن شركة النصرلصناعة الكوك والكيماويات الاساسية، نجحت فى زيادة إيراداتها من الصادرات بشكل كبير خاصة آخر عامين ماليين حيث حققت فيهما أكثر من 1.6 مليار جنيه.

وأضاف نافع لـ"الخليج 365" أن صادرات شركة الكوك بلغت نحو 2 مليار جنيه خلال آخر 5 سنوات، حيث تدرجت فى الارتفاع فى ظل توجيهات زير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بزيادة الصادرات.

وتعد شركة النصر، إحدى كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الاوسط وتحتوى على أربعة مصانع، هى مصنع الكوك والاقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة متعددة الأغراض، وتم إنشاء الشركة عام 1960 وبدأت الشركة إنتاجها عام 1964.

وأشار مدحت نافع لـاليوم السابع" أن صادرات الشركة ارتفعت من 48.653 مليون جنيه العام المالى 2014-2015، إلى 58.661 مليون جنيه عام 2015-2016.

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كما ارتفعت الصادرات إلى 219 مليون جنيه العام المالى 2016-2017 ، موضحا أنه فى ظل التوجيهات بفتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات وتنشيط التسويق ارتفعت الصادرات بشكل كبير العام المالى 207-2018 حيث بلغت نحو 888 مليون جنيه ثم تم تحقيق صادرات بلغت قيمتها 784.2 مليون جنيه العام المالى الماضى 2018-2019 .

وأوضح مدحت نافع، أنه من المهم أن تسعى الشركات، إلى تنويع مصادر دخلها، وتحرص على التصدير، لتوفير العملة والوفاء فى الوقت ذاته بما عليها من التزامات.