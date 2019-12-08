شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تستعد لإطلاق Nova 5T أحدث هواتف سلسلة Nova العالمية فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك بمصر عن استعدادها لإطلاق هاتف هواوى Nova 5T الذى ينتمى لسلسلة هواتف Nova العالمية والتى حققت نجاحًا باهرًا بين المستخدمين فى السوق المصرى خلفًا لما حققته هواتف هواوى Nova 3 وNova 3i اللذان يتمتعا بإمكانيات تصوير مذهلة يبحث عنها الكثير من المستخدمين فى مصر.

وقال "بيك ين"، نائب رئيس هواوى مصر قائلًا، إن تطلعات ومتطلبات المستهلك المصرى تطورت كثيرًا فى الفترة الأخيرة، حيث أن المستهلك المصرى أصبح لديه الوعى الكافى لاختيار الهاتف الذكى الذى سيستخدمه دون التأثر بأى شيء فى قرار الشراء، متابعًا: "لذا نحن فى هواوى ندرس جيدًا طبيعة الأسواق التى نعمل بها فنحن نضع المستهلك فى المقام الأول من عملنا ونقدم له كل ما هواوى مبتكر وجديد فى منتجاتنا لمواكبة تطلعاته واحتياجاته. وهذا هو الهدف من تقديم الجيل القادم من سلسلة هواتف Nova التى تتمتع بإمكانيات كبيرة ومتطورة."

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يأتى هواوى Nova 5T بنظام كاميرا خلفية رباعية العدسات مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعى المبتكرة مكونة من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا بدقة 16 ميجا بكسل، وكاميراتنا بدقة 2 ميجا بكسل لكل واحدة. كما تأتى الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل لتنتج صور سيلفى عالية الجودة والوضوح. يتميز هواوى Nova 5T برقاقة معالج Kirin 980 المتطورة من هواوى، المصنعة بتقنية 7 نانومتر والمزودة بوحدتى معالجة عصبية والتى توفر أداء فائق وكفاءة منقطعة النظير بالنسبة لفئة الهواتف فوق المتوسطة.

والجدير بالذكر، أن هواوى تضع متطلبات واحتياجات مستخدميها فى المقام الأول، حيث تعمل على تقديم هواتف تفوق تطلعاتهم باستمرار، وذلك انطلاقًا من حرص الشركة على التطور المستمر وانتهاج عامل الابتكار فى صميم عملها.