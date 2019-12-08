ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى النفط والبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعى النفط والغاز والبنوك. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% رابحا 35.89 نقطة ليغلق عند مستوى 6074.24 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.78% رابحاً 51.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6707.46 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% رابحاً 3.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4826.35 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 243.7 مليون سهم بقيمة 35.8 مليون دينار كويتى عبر 7985 صفقة. Advertisements وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.51%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.74%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.67%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%. وجاء سهم "شركة الديرة القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.88%، تليه الشركة الخليجية للاستثمار البترولى بنسبة 10.81%، ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.20% ثم الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 9.09%، ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 6.46%.

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