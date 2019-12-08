شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 129.8 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 166 شركة، فيما تراجعت 16 شركة.
وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 3.53%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.36%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.68%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 2.49%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.09%.
وجاء سهم "أسمنت اليمامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.46%، ثم الفخارية نسبة 5.71%، ثم التعاونية بنسبة 5.71%، فيما تصدر سهم "ثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2% ثم الإنماء طوكيو بنسبة 0.75%، ثم التأمين العربية بنسبة 0.70%.
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