دبي تزداد تألقاً مع انطلاق موسم الهدايا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع حلول ديسمبر، شهر الاحتفالات وموسم الهدايا الذي ينتظره الصغار والكبار، تقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فعّالية «موسم الهدايا»، والتي تستمر من 12 - 14 ديسمبر 2019. وتأتي هذه الفعّالية لمنح الزوّار والمقيمين الفرصة للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية وروح العطاء التي يتميز بها هذا الموسم، حيث تشهد مراكز التسوّق حول المدينة العديد من الأنشطة الاحتفالية والفعّاليات، بالإضافة إلى عروض ترويجية مذهلة تتراوح بين 25 و 75 في المئة على مدى ثلاثة أيام.

وستتألق مراكز التسوّق في دبي خلال «موسم الهدايا» بالأجواء الاحتفالية والديكورات والأنشطة، وستشهد هذه الفعّالية مشاركة أكثر من 1500 محل تجاري، وستتاح الفرصة للمتسوّقين لشراء الهدايا لأحبائهم من متاجر الأزياء والأثاث ومستلزمات التجميل والإلكترونيات وغيرها بأسعار خاصة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نحن سعداء بالإعلان عن فعّالية موسم الهدايا بنسختها الأولى، والتي تأتي بالتزامن مع موسم الأعياد وفترة التخفيضات العالمية، وتمنح هذه الفعّالية الفرصة للمتسوّقين للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والحصول على الهدايا للعائلة والأصدقاء قبل حلول فترة الأعياد، وأكدت مجموعة كبيرة من العلامات التجارية مشاركتها في هذه الفعّالية، ما سيمنح الزوّار والمقيمين تجربة تسوّق مميزة».