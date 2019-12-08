«إينوك» تطلق منتجات وتذكارات «إكسبو 2020 دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت مجموعة «إينوك»، شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، بيع منتجات إكسبو الرسميّة المرخّصة في متاجر «زووم» التابعة لها. وبذلك، أصبح الآن بإمكان العملاء شراء منتجات تذكارية مستوحاة من الحدث الدولي، تتضمن المشابك والشعارات المغناطيسية وسلاسل المفاتيح والدفاتر والأكواب والقهوة وألواح التمر وصابون حليب النوق.

وتم تصنيع وتوريد جميع المنتجات من قبل شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجّلة في برنامج الترخيص ومبيعات التجزئة من إكسبو 2020 دبي، حيث سيتوفر أكثر من 5,000 منتج مميز قبل انطلاق إكسبو 2020 دبي وخلال فعالياته الممتدة من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 إبريل 2021.

وسيتم بيع منتجات إكسبو 2020 خلال المرحلة الأولى ضمن 35 متجراً من متاجر «زووم»، يقع 28 منها في محطات خدمة «إينوك»، و5 متاجر مستقلة في دبي وإمارات أخرى، بالإضافة إلى متجرين ضمن محطات مترو دبي. فقد بُذلت جهود كبيرة لضمان توافق المنتجات المُقدمة من الشركات المُرخّصة في إكسبو 2020 مع أعلى معايير الجودة وأن تحمل قيم العلامة التجارية لإكسبو 2020 دبي.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «تسرنا مواصلة العمل على إثراء شراكتنا مع «إكسبو 2020 دبي» انطلاقاً من شعار«إلهامٌ من الطاقة» ومن خلال شبكتنا الواسعة من منافذ التجزئة التي استقبلت أكثر من 100 مليون عميل خلال عام 2019 فقط، كما يسعدنا أن يكون هذا التعاون رافداً لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، الأمر الذي يتيح لنا فرصة استثنائية للمساهمة في ترسيخ المكانة التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية لتجارة التجزئة والابتكار والإبداع وريادة الأعمال».

وقالت أنيتا تشاندلر، مدير إدارة الترخيص ومبيعات التجزئة لدى إكسبو 2020 دبي: «يعدّ برنامج الترخيص ومبيعات التجزئة جزءاً لا يتجزأ من جهود إكسبو 2020 لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويمثّل ذلك أيضاً فرصةً للجماهير المحليّة وملايين الزوار من جميع أنحاء العالم الذين سيحضرون الحدث الأروع في العالم على مدى ستة أشهر للحصول على المنتجات والهدايا التي تعبّر عن الثراء والتنوع الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويسرنا أن تنضم متاجر «زووم» إلى شبكة البيع بالتجزئة لتعريف عملائها بالمنتجات التي تحمل العلامة التجارية لإكسبو 2020 دبي».