جميع شحنات بناء العاصمة الإدارية الجديدة تمر عبر ﻿موانئ دبي العالمية - السخنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرمت «موانئ دبي العالمية - السخنة» مؤخراً اتفاق شراكة ثلاثي مع شركة «تشاينا ستيت كونستركشن إنجينيرنج كوربوريشن» («سي إس سي إي سي»)، و«تشاينا أوشن شيبينج كومباني ليمتد» («سي أو إس سي أو»)، لتصبح مركزاً لجميع الواردات من مواد البناء التي ستُستخدم في تشييد المنطقة التجارية والمالية المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة لجمهورية مصر العربية.

وستستفيد شركة «سي إس سي إي سي»، وهي أكبر تكتل للإنشاءات في الصين والشركة المسؤولة عن تطوير المنطقة التجارية والمالية المركزية للعاصمة الجديدة، وكجزء من الاتفاق، من الموقع المميز للسخنة وقربها من العاصمة الجديدة، ومن شبكة متقدمة للربط البري وعبر السكك الحديدية، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للميناء بالقرب من مدخل قناة السويس على البحر الأحمر التي تعتبر البوابة الرئيسية لآسيا وأوروبا وغيرها من الأسواق الدولية.

وتشتمل «موانئ دبي العالمية-السخنة» حالياً على منشأة مخصصة لتلبية متطلبات الأعمال الحالية والمستقبلية لشركة «سي إس سي إي سي»، وستساعد المنشأة المزمع إنشاؤها في الحوض رقم 2 على دعم أعمال شركة «سي إس سي إي سي».

وستمتد العاصمة الإدارية الجديدة لجمهورية مصر العربية، والتي تبعد 50 كيلومتراً شرق العاصمة الحالية القاهرة، على مساحة 700 كيلومتر مربع وستكون قادرة على استيعاب نحو 6.5 مليون نسمة بعد إتمام تشييدها.

وقال سهيل البنا، المدير التنفيذي، مدير عام موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط وإفريقيا: «توفر الشراكة الاستراتيجية مع "تشاينا ستيت كونستركشن إنجينيرنج كوربوريشن" و"تشاينا شيبينج كومباني ليمتد" الفرصة لموانئ دبي العالمية - السخنة لتوسيع دورها في دعم اقتصاد جمهورية مصر العربية من خلال كونها الميناء الحصري لجميع الشحنات الخاصة بالمنطقة التجارية والمالية المركزية، وبالتالي للشركات التي ستقيم مقرات لعملياتها في العاصمة الجديدة».

وأضاف: «كوننا بوابة تجارية رئيسية لجمهورية مصر العربية، فإننا نتطلع للاستفادة من قدرات "موانئ دبي العالمية" في مناولة البضائع التي تمر عبر هذا الطريق التجاري الهام بين الشرق والغرب».

وبصفتها القوة المحركة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتحوّل الحضري، فإن العاصمة الجديدة تمثل مشروعاً ضخماً تبلغ تكلفته 45 مليار دولار أمريكي ومن بين مشاريع التطوير الرئيسية التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها. إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تخطط لنقل الوزارات والبرلمان والمؤسسات المدنية إلى العاصمة الجديدة.

وجرى تنظيم مراسم التوقيع في مقر شركة «سي إس سي إي سي» في العاصمة الجديدة بالقرب من القاهرة، وحضرها آجاي سينج، الرئيس التنفيذي لشركة «موانئ دبي العالمية-السخنة»؛ وعليا جمّال، المدير التجاري لشركة «موانئ دبي العالمية-السخنة»؛ وتشانغ ويكاي، المدير العام لشركة «سي إس إي سي مصر»؛ وتيانغ دونغ، نائب رئيس شركة «سي أو إس سي أو شيبينج أوروبا»؛ ولين جي، رئيس مجلس الإدارة؛ وفان جو، المدير العام لشركة «سي أو إس سي أو مصر».

الجدير بالذكر أن «موانئ دبي العالمية - السخنة» احتفلت مؤخراً بالذكرى العاشرة لتأسيسها عبر إعلانها عن مشروع توسعة رئيسي للحوض رقم 2، وهي الخطوة التي رفعت قيمة استثمارات شركة «موانئ دبي العالمية» في مصر إلى 1.6 مليار دولار أمريكي.

وسيسهم الحوض رقم 2 لدى إتمامه في الربع الثاني من عام 2020، بمضاعفة قدرات الميناء لتصل إلى 1.75 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً.