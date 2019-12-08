شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تعديلات في روتينك اليومي تجعلك أكثر إنتاجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنالك العديد من العناصر المرتبطة بمستويات الإنتاج العالية. اسأل أي شخص عن كيف يمكن للمرء أن يصبح منتجاً، ومن المرجح أن تحصل على عدد وافر من الاقتراحات. ولكن في الجوهر، تعتمد الإنتاجية على طاقتك ومدى اندماجك في العمل.

ومن دون هذين العنصرين، من المستحيل أن تكون في قمة إنتاجيتك، كما أن العمل بأقصى طاقتك لا يحتاج إلى كل هذا التعقيد. في واقع الأمر أن إجراء بعض التعديلات البسيطة على روتينك اليومي سيضعك على الطريق الصحيح. وإليك في هذا السياق بعض النصائح المفيدة:

1-ابدأ واختم يومك مثل بنجامين فرانكلين:

وثّق المؤرخون وبشكل جيد الروتين اليومي لهذه الشخصية التاريخية المؤثرة، حيث إن جدول أعماله اليومي هو من أكثر الأشياء التي يشاركها الناس من سيرته الذاتية.

وخلال تناوله لوجبة الإفطار، كان بنجامين فرانكلين يسأل نفسه: «ما الأعمال الصالحة التي أريد أن أقوم بها اليوم؟»، وفي الليل قبل النوم يسأل نفسه «ما الأعمال الصالحة التي قمت بها اليوم؟».

من المحتمل أن تكون لديك قائمة يومية طموحة ومملوءة بالكثير من المهام التي في بعض الأحيان تكون رتيبة جداً ولا تشعرك بالتقدم. سيساعدك طرح هذين السؤالين على إزالة ما هو غير ضروري من يومك وحياتك المهنية بشكل عام.

2- نم واستيقظ في مواعيد ثابتة:

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يميل العديد من رجال الأعمال إلى تقليل مدة النوم، في محاولة لإنجاز المزيد من الأعمال. لكن هذا النهج يأتي بنتائج عكسية. وخلال النوم، أنت لا تستعيد طاقتك فحسب، بل تقوم أيضاً بترسيخ الذكريات والمعلومات الجديدة وتحويلها إلى معرفة طويلة الأمد. وكوننا بشراً، فنحن مخلوقات مجبولة على العادة، وإيجاد إيقاع يومي ثابت للنوم يعتبر أمراً محورياً. ووفقاً لدراسة أجرتها شركة «فتبت» في مارس من عام 2017، فإن أفضل طريقة لتحسين نوعية نومك وتعزيز مستويات الطاقة، هي الذهاب للنوم في مواعيد ثابتة.

3-تناول طعاماً مغذياً واشرب الماء قبل احتساء القهوة:

لن تعمل سيارتك من دون تزويدها بالوقود، ولن تتمكن من العمل بأقصى مستويات طاقتك بدون وجبة غذائية عالية الجودة. في الواقع، يمكن أن يؤدي الشعور بالجفاف بنسبة 1% إلى انخفاض المزاج الإيجابي والقدرات المعرفية، وفقاً لدراسة نشرتها مجلة «The journal of Nutrition» في فبراير 2012. قبل احتسائك لقهوة الصباح، اشرب ما بين 0.5 إلى 0.8 ليتر ماء.

4-جدول جلسات عملك:

من الضروري الدخول في حالة التركيز التام على المهمة المطروحة أمامك، ولمساعدتك في ذلك ينصح جوليان هيز، مؤسس شركة «ذا آرت أوف فيتنس آند لايف» بتسمية جلسات العمل، وتحديد أهداف لها. وإذا فكرت في الأمر ملياً، نحن نلعب العديد من الأدوار والشخصيات في حياتنا اليومية، لذا لِمَ لا نجلب هذه الروح إلى عملنا؟ وبدلاً من التفكير في أن عليك كتابة مقال كل صباح، قم بإنشاء هوية رمزية ومهمة محددة لكتاباتك.

5-خذ فترة استراحة لإعادة تنشيط جسمك:

يمكن أن يختلف هذا الأمر بين شخص وآخر. ومع ذلك، فإن الأهم في هذه الحالة هو فصل نفسك عن العمل والتخلص من الإجهاد والتوتر. وهذا هو الوقت المثالي للمشي في الخارج وتناول طعام صحي، أو الاستماع إلى كتاب مسموع. بعض الناس يحبون تقنية الطماطم أو البومودورو، عن طريق استخدام مؤقت لتقسيم وقت العمل إلى فترات زمنية مدة الواحدة منها 25 دقيقة، ويفصل فيما بينها فترات راحة قصيرة. يمكنك دائماً البحث عن طرق أخرى بما يتوافق مع طبيعة عملك.

إذا كنت ترغب في خلق المزيد من الطاقة لتصبح أكثر إنتاجية، فابدأ بتطبيق هذه العادات اليومية الصغيرة، قبل إضافة أساليب أكثر تعقيداً لحياتك.