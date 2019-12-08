شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول على الأسهم 427.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.992 مليار جنيه، -بعد تنفيذ طرح راميدا- عبر تنفيذ 13.9 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 24.46% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 68.75%، والعرب على 6.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 81.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 18.23%.
ومال صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 880.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 248.6 مليون جنيه، 163.1 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 390.3 مليون جنيه، 75 مليون جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13493 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1954 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 16038 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 5034 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1372 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند عند مستوى 489 نقطة.
وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 76 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.
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