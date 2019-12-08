- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم رؤساء الشركات العالمية لتحسين الحقول المتقادمة والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الفني لتحسين كفاءة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج تحت رعاية برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول المصري، وبحضور قيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر وعدد من خبراء صناعة البترول.
وأكد الملا أهمية العمل على زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة حيث تمتلك مصر عدة مواقع متميزة بالصحراء الغربية وخليج السويس والتي لا تزال تتمتع بثروات هيدروكربونية تقليدية وغير تقليدية وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والخبرات المتنوعة للشركات الأجنبية بجانب الخبرات المصرية، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين شركات قطاع البترول والشركات العالمية العاملة في مصر والقطاع الخاص لتحسين كفاءة العمليات والعمل على زيادة القيمة المضافة لمختلف أنشطة صناعة البترول.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة من قطاع البترول وعدد من رؤساء الشركات العالمية والخبراء والمهنيين بالصناعة لدراسة سبل تحسين أداء الحقول المتقادمة في مصر على أن تقدم اللجنة توصياتها في نهاية الربع الأول من العام القادم.
وشدد الملا على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد أهم الشروط الأساسية للنجاح في صناعة البترول فلى اطار برنامج التطوير والتحديث، كما أكد أهمية اعداد كوادر بشرية ماهرة وذلك لاعتماد مستقبل أي صناعة بشكل كبير على شبابها ولضمان مستقبل مثمر واستدامة النجاحات.
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال إلقاء كلمته
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يتوسط المشاركين
كانت هذه تفاصيل خبر وزير البترول: تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم رؤساء الشركات العالمية لتحسين الحقول المتقادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.