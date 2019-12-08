سياحة الأقصر: نتوقع زيادة الإشغالات بعد 20 ديسمبر تزامنا مع الكريسماس

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وأوضح العجمى أنه بالرغم من أن نسب الإشغال حاليا منخفضة فى الأقصر حاليا، إلا أن هناك تفاؤلا بارتفاع الحركة السياحية خلال موسم الكريسماس، مطالبا بتكثيف الجهود لزيادة حركة الطيران المباشر للأقصر والمنخفض التكاليف لأنه هو الأساس لزيادة حركة السياحة.
ولفت إلى أن هناك تراجعا للسياحة الصينية والكورية وهذا له تأثير على نسب الإشغال، لأن أغلب تلك الجنسيات تأتى للسياحة الثقافية، منوها إلى أن نسب الإشغال الحالية فى الفنادق العائمة تتراوح بين 60 و 70%، فى حين المؤشرات تؤكد ارتفاعها بعد 20 ديسمبر.
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