شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة الأقصر: نتوقع زيادة الإشغالات بعد 20 ديسمبر تزامنا مع الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ثروت العجمى رئيس غرفة شركات السياحة أن موسم الكريسماس والذى سيبدأ من 20 ديسمبر ويستمر حتى 7 يناير مبشر بالنسبة للإقبال على الأقصر وأسوان، لافتا إلى أن مؤشرات الحجز لتلك الفترة جيدة، موضحا أن الجنسيات الألمانية والإسبانية والفرنسية هى المسيطرة على أغلب الوفود المتواجدة حاليا.

وأوضح العجمى أنه بالرغم من أن نسب الإشغال حاليا منخفضة فى الأقصر حاليا، إلا أن هناك تفاؤلا بارتفاع الحركة السياحية خلال موسم الكريسماس، مطالبا بتكثيف الجهود لزيادة حركة الطيران المباشر للأقصر والمنخفض التكاليف لأنه هو الأساس لزيادة حركة السياحة.

ولفت إلى أن هناك تراجعا للسياحة الصينية والكورية وهذا له تأثير على نسب الإشغال، لأن أغلب تلك الجنسيات تأتى للسياحة الثقافية، منوها إلى أن نسب الإشغال الحالية فى الفنادق العائمة تتراوح بين 60 و 70%، فى حين المؤشرات تؤكد ارتفاعها بعد 20 ديسمبر.