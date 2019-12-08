شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الأهلى: زيادة تمويل مشروعات السكن من 4 إلى 8 مليارات جنيه فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
وأشار عكاشة خلال كلمته بالمؤتمر السنوى للمصارف العربية أن الاهتمام لتمويل السكن والقروض المخصصة للإسكان والمشروعات السكنية ارتفعت من 4 مليارات جنيه إلى 8 مليارات جنيها في أقل من 6 أشهر، لافتًا إلى أن هذا يعد من الأدوار السياسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف عكاشة أن إشادة كريستين لاجارد رئيس البنك الأوروبي بالبرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والذي اعتمد بشكل أساسي على زيادة الإنفاق الحكومى على البنية التحتية ومشروعات الطاقة ومن أجل خلق مناخ اقتصادى يشجع على الاستثمار، مشيرا إلى دور البنوك في الحفاظ على قيمة الجنيه خلال فترة الإصلاح الاقتصادي من خلال توفير شهادات استثمارية بفوائد وصلت إلى 20% وهو ما جعل هناك استقرار فى سوق العملة.
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