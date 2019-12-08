الاقتصاد

البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 13514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 1960 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 16077 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 5058 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.3% ليصل مستوى 524 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1376 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.20% ليصل إلى مستوى 487 نقطة.

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