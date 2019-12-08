شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 13514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 1960 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 16077 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 5058 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.3% ليصل مستوى 524 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1376 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.20% ليصل إلى مستوى 487 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.