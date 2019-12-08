الاقتصاد

مساعد وزير المالية: زيادة دعم الصحة والتعليم ليصل إلى 205 مليارات جنيه في عام 2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير المالية: زيادة دعم الصحة والتعليم ليصل إلى 205 مليارات جنيه في عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، أن مؤشرات الإصلاح الاقتصادي في مصر متعددة ومنها خفض الدعم علي المحروقات وتوجيه الدعم إلى قطاعات التعليم والصحة، مشيرة إلى أنه كان في عام 2014 الدعم الموجه للصحة والتعليم كان 114 مليار جنيه، بينما زادت الدعم في الموازنة إلي 205 مليار جنيه.

 

وأضافت الشرقاوي خلال كلمتها بجلسة الإصلاحات الاقتصادية وأثرها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي ضمن فعاليات المؤتمر السنوى المصارف العربية والذي تستضيفه مصر، أن دعم السلع التمونية ارتفع إلى 40 مليار جنيه، وصناديق الإعاشة إلى 160 مليار جنيه، لافتة إلى توفير أكثر من 750 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، هذا بالإضافة إلى برنامج تكافل وكرامة وزيادة فرص العمل والتوظيف.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مساعد وزير المالية: زيادة دعم الصحة والتعليم ليصل إلى 205 مليارات جنيه في عام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا