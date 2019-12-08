شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت مصطفى: إجراءات لطرح صكوك بقيمة 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن عمل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، على إنهاء الإجراءات اللازمة نحو طرح صكوك تمويل بمبلغ 2 مليار جنيه خلال الفترة القادمة، وذلك فى إطار سعى الشركة لتنويع مصادر التمويل من خلال الدخول فى سوق السندات والصكوك لتمويل أصول تمتلكها الشركة ذات طبيعة العائد المتكرر.

وكان الدكتور سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلن عن تقدم شركتين لإصدار أول صكوك فى مصر، وهما شركة سياف بقيمة 50 مليون دولار، والثانية شركة مقاولات بقيمة 2 مليار جنيه، متوقعا إتمام الإصدار الأول للصكوك خلال شهر يناير المقبل.