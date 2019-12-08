شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت مصطفى: إجراءات لطرح صكوك بقيمة 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن عمل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، على إنهاء الإجراءات اللازمة نحو طرح صكوك تمويل بمبلغ 2 مليار جنيه خلال الفترة القادمة، وذلك فى إطار سعى الشركة لتنويع مصادر التمويل من خلال الدخول فى سوق السندات والصكوك لتمويل أصول تمتلكها الشركة ذات طبيعة العائد المتكرر.
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