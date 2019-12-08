مستشار للبنك المركزى فى الصين:‭ ‬النمو المحتمل أقل من 6% على مدار 5 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مستشار للبنك المركزى فى الصين، إن النمو الاقتصادى المحتمل فى الصين سيقل عن ستة بالمئة فى السنوات الخمس المقبلة.
وذكر ليو شي جين مستشار السياسات لبنك الشعب الصيني في مؤتمر في بكين إن الاقتصاد سينمو بين خمسة وستة بالمئة في الفترة بين عام 2020 و2025 وذلك حسب مقال نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال ليو إن السياسة المالية ميسرة جدا بالفعل وإن محاولة تحفيز الاقتصاد لينمو بوتيرة أسرع من إمكاناته قد تؤدي لانهياره.
وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين بأكثر من المتوقع إلى ستة بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام وهي أقل وتيرة في ثلاثة عقود تقريبا وعند الحد الأدنى لتوقعات الحكومة لنمو بين ستة و6.5 بالمئة للعام بالكامل.
ورغم تنامي الضغوط على الاقتصاد نتيجة تباطؤ الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة، فإن بكين ما زالت تحجم عن تطبيق خطوات تحفيز مهمة خشية زيادة المخاطر المالية في ظل مستويات الدين المرتفعة بالفعل.
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