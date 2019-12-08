شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنمية الصناعية يلتقى رؤساء شركات دولية بالمغرب لجذب استثمارات لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عدد من رؤساء الشركات والمستثمرين، المشاركين بفعاليات المنظمة العربية للتنمية الصناعية والثروة المعدنية، المنعقدة في المغرب خلال الفترة من 3 إلي 7 ديسمبر الجارى.

وقال غازي في تصريحات خاصة من المغرب، إنه جرى التوافق مع رؤساء بعض الشركات لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة مع إطلاق خريطة الأراضى الصناعية وإتاحة أكثر من ألفين فرصة استثمارية للمستثمرين الأجانب والمصريين في كافة القطاعات الاقتصادية.

وأضاف رئيس التنمية الصناعية، أنه عرض خلال فعاليات المنظمة العربية للتنمية الصناعية والثروة المعدنية، ما وصلت إليه مصر، من تطور ملحوظ في ملف الإصلاح الاقتصادي، وكذلك التشريعات الاقتصادية المختلفة المحفزة لبيئة الاستثمار، سواء إقرار قانون التراخيص الصناعية، والاستثمار وغيره من التشريعات التي تسهل على المستثمر.

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وأشار إلى أنه زار المنطقة الصناعية فى طنجة والرباط وذلك للوقوق على ما وصلت إليه المناطق الصناعية فى الدول، ومعرفة وضع المدن الصناعية الجديدة في الدول العربية، للاستفادة المتبادلة خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس الهيئة خلال لقاءاته مع رؤساء الشركات، أن فرص الاستثمار في مصر الآن أفضل من أي وقت مضى، مشيراً إلى توافر المناخ الاستثماري الملائم لمصر في ظل برامج التيسيرات غير المسبوقة التي أطلقتها الحكومة على المستوى الاقتصادي والتشريعي والاستفادة من الحوافز الكبيرة المقدمة للمستثمرين في الفترة الحالية فيما يخص إصدار التراخيص الصناعية وتبسيط الإجراءات، فضلا عن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي الألكترونية.

وتطرق غازي إلي دعم الحكومة المصرية الكامل للكيانات الأجنبية العملاقة للاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن جذب مثل تلك الشركات العالمية في مقدمة أولويات الحكومة، وكذا استعداد الهيئة لتقديم البيانات التي يحتاجها المستثمر الخارجى عن المناطق الصناعية والقواعد الإجرائية في مصر.