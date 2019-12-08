شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرى جنوب سيناء: الوفد البريطانى اطلع على استعدادات شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء تفاصيل جولة شركات السياحة البريطانية فى شرم الشيخ، والتى اطلت خلالها على كافة تجهيزات المدينة واستعداداتها على كافة المستويات لاستقبال السياحة الانجليزية التى ستبدأ أولى رحلاتها فى فبراير المقبل، والعائدة بعد انقطاع دام أربعة سنوات نتيجة حظر الطيران البريطانى.

وقال مكرم لليوم السابع أن الوفد تنقل بين حوالى 10 فنادق شاهدوا خلالها كافة إجراءات التأمين، وكذلك الاحتياطات المتبعة للحفاظ على صحة وسلامة الغذاء، مشددا على أنهم كانوا سعداء بما وجدوه من استعدادات فى الفنادق المصرية، حيث أبدوا إعجابهم الشديد بما وجدوه فى المدينة ومرافقها والفنادق .

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وأشار مكرم إلى أن الفريق كان مكون من عدد من المختصين فى الأمن وصحة وسلامة الغذاء بشركات السياحة البريطانية العالمية، منها شركة توى وإيزى جيت وكذلك أحد المسئولين بوزارة النقل البريطانى، وقاموا بالاطلاع على المرافق المختلفة من المطار إلى الطرق والمستشفى وكذلك تجربة حية بوصول سيارات الإسعاف فى حالة الإصابة لأى سائح.