شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرى جنوب سيناء: الوفد البريطانى اطلع على استعدادات شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
وقال مكرم لليوم السابع أن الوفد تنقل بين حوالى 10 فنادق شاهدوا خلالها كافة إجراءات التأمين، وكذلك الاحتياطات المتبعة للحفاظ على صحة وسلامة الغذاء، مشددا على أنهم كانوا سعداء بما وجدوه من استعدادات فى الفنادق المصرية، حيث أبدوا إعجابهم الشديد بما وجدوه فى المدينة ومرافقها والفنادق .
وأشار مكرم إلى أن الفريق كان مكون من عدد من المختصين فى الأمن وصحة وسلامة الغذاء بشركات السياحة البريطانية العالمية، منها شركة توى وإيزى جيت وكذلك أحد المسئولين بوزارة النقل البريطانى، وقاموا بالاطلاع على المرافق المختلفة من المطار إلى الطرق والمستشفى وكذلك تجربة حية بوصول سيارات الإسعاف فى حالة الإصابة لأى سائح.
كانت هذه تفاصيل خبر مستثمرى جنوب سيناء: الوفد البريطانى اطلع على استعدادات شرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.