شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة التجارية تبحث استثمارات مصرية بيلاروسية فى قطاع الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية صباح اليوم وفدًا اقتصاديًا من بيلاروسيا برئاسة "Mleksei Malafei " الملحق التجاري البيلاروسي في مصر لبحث زيادة التعاون بين البلدين في مجالات عديدة منها قطاع الألبان ومنتجاته.

وقال سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة الذي ترأس الاجتماع المشترك بين الجانبين إن هذا اللقاء يأتى في إطار سعي الغرفة لدعم التبادل التجاري المصري الخارجي المشترك في مجالات كثيرة، منها قطاع الألبان.

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وأكد "زكي" أن اللقاءات الثنائية المباشرة يكون لها مردود إيجابي سريع على وجود تعاون جديد ودعم العلاقات الحالية، ولذلك تم خلال لقاء اليوم تنظيم لقاءات ثنائية "مقابلات شخصية" بين أصحاب الشركات المصريين في قطاع الألبان ونظرائهم البيلاروسين في نفس القطاع لبحث سبل جديدة لزيادة التصدير والاستيراد في الفترة القادمة، والسعي إلى إقامة استثمارات مصرية بيلاروسية في هذا القطاع وقطاعات أخرى متنوعة.

وتأتي زيارة الوفد البيلاروسي لغرفة القاهرة ضمن خطة الاتحاد العام للغرف التجارية لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية في مجالات مختلفة لدعم الصادرات المصرية وزيادة التعاون الاقتصادي المصري الخارجي.