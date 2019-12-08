وزير المالية: لدينا 45 مليار دولار احتياطى نقدى وحققنا معدل نمو 5.6%

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وأضاف معيط خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي السنوى أن مصر شهدت برنامج اقتصاديا مكثفا خلال السنوات الماضية ما أدى إلى انخفاض عجز الموازنة من 16.5% إلى 8.2% هذا العام ونأمل أن نحقق عجز 7.2% العام القادم، وأشار إلى الاقتصاد المصري حقق فائضا أوليا 2% والدولة تستهدف تحقيق نفس المعدل.
وأضاف معيط أن مصر استطاعت أن تحقق معدل نمو 5.6% ونستهدف تحقيق 6% خلال العام الحالي.
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