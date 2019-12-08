شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: لدينا 45 مليار دولار احتياطى نقدى وحققنا معدل نمو 5.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النمو الاقتصادي لا يتم دون استقرار سياسي وأمني، مشيرا إلى العالم العربي شهد معاناة لعدم الاستقرار السياسي والأمني، وأن المستثمر يبتعد عن الدول غير المستقرة سياسيا وأمنيا.

وأضاف معيط خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي السنوى أن مصر شهدت برنامج اقتصاديا مكثفا خلال السنوات الماضية ما أدى إلى انخفاض عجز الموازنة من 16.5% إلى 8.2% هذا العام ونأمل أن نحقق عجز 7.2% العام القادم، وأشار إلى الاقتصاد المصري حقق فائضا أوليا 2% والدولة تستهدف تحقيق نفس المعدل.

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وأضاف معيط أن مصر استطاعت أن تحقق معدل نمو 5.6% ونستهدف تحقيق 6% خلال العام الحالي.