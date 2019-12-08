شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد المصارف العربية يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الشيخ محمد الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أنه نجح في خفض العجز في الموازنة العامة وتحقيق استقرار فى أسعار صرف العملات الأجنبية، وتحقيق فائض نقدي بلغ 45 مليار دولار.

وأضاف الصباح خلال كلمته في المؤتمر السنوى المصارف العربية إلى دور الاتحاد العربي في تطوير الخدمات المصرفية في العالم العربي بالترويج لقطاعات مثل السياحة والتجارة، مطالبا بضرورة التوحد من أجل وضع السياسات اللازمة للوقوف أمام أي عوائق سياسية.