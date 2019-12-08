شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان يستحوذ على "لندن" بـ158 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مجلس إدارة بنك بوبيان المدرج ببورصة الكويت وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين لبنك لندن والشرق الأوسط إلى اتفاق بشأن شروط عرض الاستحواذ النقدي المقدم من بوبيان على أسهم الأخير بقيمة 158 مليون دولار.

ووفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، أوضح البنك في بيان لبورصة الكويت اليوم، أنه تم الاتفاق على الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة من قبل لندن والشرق الأوسط، بخلاف الأسهم المملوكة حالياً من بوبيان وشركته التابعة، والتي تبلغ نحو 27.91% من الأسهم المصدرة لبنك لندن والشرق الأوسط وأسهم الخزينة بالقيمة الموضحة أعلاه.

وبحسب البيان، سيتم تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال عرض استحواذ تعاقدي بموجب القانون المعتمد في المملكة المتحدة بشأن عمليات الاستحواذ والاندماج، ووفقاً لقواعد الاستحواذ المنصوص عليها في أنظمة سلطة دبي للخدمات المالية.

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وحصل بنك بوبيان في 5 ديسمبر الجاري على تعهدات غير قابلة للإلغاء من بعض مساهمي بنك لندن والشرق، بقبول العرض فيما يتعلق بنحو 24.49 مليون سهم بما يعادل 13.21% من أسهم بنك لندن.

وأشار البنك إلى أنه من الصعب تحديد أثر ما تقدم على المركز المالي للمصرف لأن الأمر يعتمد على مستوى قبول العرض والملكية النهائية لبنك بوبيان في البنك.

ويبلغ رأس مال بوبيان 288.4 مليون دينار، موزعاً على 2.88 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس.