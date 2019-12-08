شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن سليمان: الصندوق السيادى مؤهل لتحقيق نقلة نوعية بفضل الدعم السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أن الصندوق لديه قدرة لتحقيق نقلة نوعية على صعيد الاستثمار في مصر، وذلك بفضل الدعم السياسي القوى الذي يحصل عليه الصندوق، باعتباره أحد آليات تشجيع الاستثمار في الاقتصاد المصري.

وأضاف أيمن سليمان خلال مؤتمر "الرؤساء التنفيذيين"، الذي عقد اليوم الأحد تحت عنوان "تحديات الإقتصاد منخفض الفائدة"، أن هناك مفاوضات مازالت جارية مع مجموعة من الصناديق السيادية والاستثمارية داخل وخارج المنطقة، من أجل زيادة حجم الاستثمار في مصر.

ويرى سليمان أن سهولة خروج الأموال كانت من المخاوف التي تؤرق المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى سرعة دخول وخروج الأموال وهو ما يشير إلى أهمية استخدام الحلول التكنولوجية، لافتا إلى أن هناك توجه حاليا لإثبات صورة ذهنية جيدة عن استقرار الأوضاع التشريعية في مصر.

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ومن جانبه، توقع كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرمس، أن يشهد العام الجديد انفراجه جديدة خاصة أن الفترة الماضية شهدت إجراء أكثر الخطوات صعوبة مثل تحرير سعر الصرف واسعار الطاقة، ولكن هناك بسيطة من الممكن أن تحدث نقلة كبيرة في البورصة المصرية إذا تم اتخاذها.

ويرى كريم عوض أن وجود الصندوق السيادي المصري سيلعب دورا كبيرا في تسهيل الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.

وطالب حازم بدران، الرئيس التنفيذي لمجموعة سي اي كابيتال، بضرورة فتح السوق المصرية أمام الاستثمار الخارجي عن طريق طرح شركات بأحجام كبيرة لجذب الاستثمارات الصناديق الاستثمارية الكبرى، مشيرا إلى أن المجموعة أجرت في الفترة الماضية عقود تاجير تمويلي بقيمة 4.5 مليار جنيه.