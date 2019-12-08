شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق فعاليات معرضى فوود أفريكا وباك بروسيس بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غداً – الاثنين - بمركز مصر للمعارض الدولية فعاليات المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى والذى تستضيفه مصر ولأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال الفترة من 9 الى 11 ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

وذلك بالتزامن مع المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" فى دورته الخامسة، ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه كل من المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية .

ويشارك فى فعاليات المعرضين 410 شركة عارضة محلية وعالمية تمثل 25 دولة، إلى جانب اكثر من 500 مشترى دولى يمثلون 60 دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق الأقصى والدول العربية، فضلا عن مشاركة 11 دولة بأجنحة رسمية وهى الإمارات وفرنسا وبنجلاديش والسعودية وبيلاروسيا وألمانيا والهند واسبانيا والبرازيل واندونيسيا والصين.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن استضافة مصر لمعرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة بالمعرض، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيق تام بين الجانبين المصرى والالمانى لمتابعة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لهذا الحدث الدولى الهام ومنها لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة برئيس هيئة معارض دوسلدورف خلال شهر فبراير الماضى فضلا عن التواصل الدائم بين المركز والشركة المنظمة للمعرض والغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة.

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وأشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى أنه سيشارك بالمعرض الطلبة الفائزين بمسابقة "باك ديزاينر 2019" والتى نظمها المركز بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، لافتاً إلى أن المسابقة استهدفت تحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ ابدعاتهم أمام المجتمع الصناعى المصرى .

ولفت طه إلى أنه قد تقدم لهذه المسابقة والتى تم اطلاقها خلال شهر إبريل الماضى 165 طالب وطالبة من اكثر من 10 كليات فنية مصرية قدموا 195 تصميماً ، حيث تم تصفية الأعمال المتقدمة من قبل خبراء فى مجال التصميم وريادة الأعمال، ليحصل 29 طالب وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل والتى تؤهلهم إلى إنشاء شركات تصميم متخصصة، مشيراً فى هذا الإطار إلى قيام المركز أيضاً بالتشبيك بين أكثر من 15 طالبا وعدد من الشركات فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم .

ومن جانبه أعلن يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة أن جمهورية ألمانيا الأتحادية ستشارك بجناح يضم أكثر من 15 شركة من كبريات الشركات الالمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف وذلك بدعم من الحكومة الألمانية في معرض "باك بروسيس "، مشيراً إلى أن هيئة معارض دوسلدورف تعتبر أول هيئة معارض ألمانية تنظم معرض فى مصر والتى وقع الأختيار عليها لتكون البوابة الأساسية لقارة أفريقيا.

وأشار إلي أن السوق المصري يمثل أحد أهم الأسواق التي تلقي اهتماما الشركات الألمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ المنتجات الألمانية إلي السوق الأفريقية، لافتاً إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة معارض دوسلدورف والأتحاد الألمانى للماكينات والمعدات وكذا السفير الألماني بالقاهرة، إلي جانب العديد من السفراء العرب والأفارقة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الفعاليات حيث سيتم عقد جلسات نقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات الغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، فضلاً عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في إفريقيا ومستقبل صناعة الأسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن المقرر أن يشارك عدد من رؤساء الهيئات والجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين فى الجلسات النقاشية.