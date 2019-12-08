أيمن سليمان: تقييم أصول مصرية لتوفير فرص استثمار مع الجانب الإماراتى

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وأضاف سليمان، خلال مؤتمر "الرؤساء التنفيذيين"، الذي عقد اليوم الأحد تحت عنوان "تحديات الإقتصاد منخفض الفائدة"، أن هناك فرصا استثمارية مواتية في السوق المصرية يجب استغلالها بشكل جيد، وأن الصندوق يستهدف حاليا وضع مصر على خريطة الاستثمار لجذب مستثمرين جدد لم يدخلوا السوق المصرية من قبل، وأيضا قطاعات جديدة تتمتع بالفرص، مشيرا إلى أن الصندوق أجرى مجموعة من اللقاءات مع مستثمرين مصريين وأجانب لفهم الشهية الاستثمارية لهم، وتوفير فرص تناسب هذه الشهية من خلال شركات فرعية تتبع الصندوق.
ويرى سليمان أن المستثمر المصرى أهم من الأجنبى لأنه لديه قدرة أكبر على المخاطرة وضخ استثمارات جديدة، كما أنه يعتبر مدخل جديد لجذب الاستثمار الأجنبي.
وطالب سليمان بأن يكون هناك جهد مشترك من أجل زيادة حصص مصر من الاستثمارات الأجنبية بجذب مستثمرين جدد ومخاطبة الشركات الاستثمارية الكبري.
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