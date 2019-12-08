شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محى الدين: معدلات النمو فى الدول العربية لا تلبى معدلات النمو السكانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي، إن معدلات النمو في الدول العربية مازالت لا تلبي معدلات النمو السكاني عربيا، حيث إن معدلات النمو عربيا 0.6% وهو نسبة لا ترتقي بالاحتياجات العربية.

وأضاف محي الدين في كلمته خلال المؤتمر السنوى العربي المصارف أن التحول الرقمي يزيد من فرصة النمو الاقتصادي عربيا، مشيرا إلى أهمية التحول الرقمي في التعاملات المختلفة في الدول العربية، مشيرا إلى أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنمية المستدامة.

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وأشار محي الدين إلي ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الثروات والدخل وذلك لوجود تفاوت كبير في توزيع الثروات والرواتب، مضيفا أنه يجب السيطرة على نسب الفقر المدقع والتي زادت خلال الفترة الماضية.