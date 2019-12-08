شكرا لقرائتكم خبر عن هشام توفيق: طرح مصر الجديدة بالبورصة بالربع الأول من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشيء الأهم بعد خفض أسعار الفائدة هو تنظيم القطاع الخاص بشكل كيانات مؤسسية وتمكين مؤسسات القطاع من إدارة شئونها.

وأضاف توفيق خلال مؤتمر "الرؤساء التنفيذيين"، الذي عقد اليوم الأحد تحت عنوان "تحديات الإقتصاد منخفض الفائدة"، أن برنامج الطروحات الحكومية يسير وفقا لبرنامجه الزمني، ومن المنتظر بدء طرح 10% من أسهم شركة مصر الجديدة بحلول الربع الأول من العام المقبل، مؤكدا أن الطرح الوحيد الذى تم في إطار البرنامج أثبت وجود شهية من المستثمرين للاستثمار.

Advertisements

وأوضح توفيق، أن هناك فرصة كبيرة للسيارات الكهربائية في مصر خاصة أن السوق الأوروبية تقترب من إلغاء استخدام الوقود في القريب، مشيرا إلى أنه المفاوضات مع الجانب الصيني تسير بشكل جيد ويتم التواصل مع مسئولى الشركة حاليا لمعرفة تقييمهم للزيارة التي تم إجراؤها الأربعاء المقبل للتعاون في مجال السيارات الكهربائية.

ويري هشام توفيق، أن تنظيم القطاع الخاص سيخدم المشروعات صغيرة والمتوسطة، وأن سعر الفائدة في مصر مازال مرتفعا بل الأعلى في العالم، موضحا أن خفض الفائدة لا يعد محفزا وحيدا لجذب وزيادة حجم الاستثمارات بمصر، ومازال هناك قدرة على مزيد من الخفض لأسعار الفائدة.