شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط تكلفة دعم الوقود بمصر نحو 69% فى الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا لرويترز اليوم الأحد، إن دعم المواد البترولية هبط إلى 7.250 مليار جنيه (451.4 مليون دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020، مقارنة مع 13 مليار جنيه قُدرت بالموازنة ومقابل 23.25 مليار جنيه قبل عام.
وكانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه قبل عام.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته فى أواخر 2016.
وتضمن البرنامج الذى انتهي في يونيو الماضي تحرير سعر الصرف وزيادة بعض الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
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